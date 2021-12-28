Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu 15’nci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden İsmail A. idaresindeki 27 AFG 721 plakalı otomobil, Mustafa D.’nin kullandığı 80 AAR 032 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Kazada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.