Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Fırat B. yönetimindeki 24 DF 699 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana devrildi. Kazada otomobilde bulunan Berivan, Selvi ve Bünyamin B. ile Filiz, Gamze ve Müslüm E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.