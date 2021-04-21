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Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 21.04.2021, 15:45
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Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Y. (23) idaresindeki 63 FA 342 plakalı otomobil, bariyerlere çaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine (44) ve Yaşar Kırmızı (48) ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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