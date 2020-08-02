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Şanlıurfa’da orman yangını
ŞANLIURFA’DA ORMAN YANGINI
Asayiş 02.08.2020, 19:36
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ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da otluk bölgede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde yol kenarındaki kuru otlar ve çalılık bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler, ormanlık alana sıçrardı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar şehir merkezinden de görülebildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
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