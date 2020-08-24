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Şanlıurfa’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
ŞANLIURFA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 24.08.2020, 13:29
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Şanlıurfa’da çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Şanlıurfa - Mardin karayolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’ndeki ormanlık alana sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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