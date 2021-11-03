Şanlıurfa’da narkotik eğitim tırı kuruldu

Konya’dan gelen polisler, Şanlıurfa’da kurdukları tırda vatandaşları madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendiriyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında halkı bilgilendirmek amacıyla Şanlıurfa’ya Narkotik Eğitim Tırı getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün destek verdiği tır, 3 gün boyunca Şanlıurfa’da kalacak. İlk iki gün Harran Üniversitesi Birinci gün, Harran Üniversitesi ve Arkeoloji Müzesi önünde kurulan tır, son gününde Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesine kuruldu. Tırın içinde özel olarak oluşturulmuş eğitim salonunda 6 dokunmatik ekranda, uyuşturucunun insan vücudundaki etkileri yaşanmış insan hikayelerinden örneklenerek ziyaretçilere aktarıldı. Tırı gezen öğrenci ve vatandaşlar, uyuşturucu madde kullananların hikayeleri ile uyuşturucunun hem sağlık hem de psikolojik açıdan sonuçlarını gösteren anlatımların yer aldığı akıllı ekranlardaki videoları ilgiyle takip etti.

Tırı ziyaret eden Mahmut Taşkıran, bu bilgiler sayesinde insanların uyuşturucu konusunda bilinçlendiğini belirterek, “Bu uygulamanın amacı gençler uyuşturucu kullanmasın. İnsanlar için çok zararlıdır, vücuda çok zararlıdır” dedi.