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Şanlıurfa’da mutfak tüpü patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Asayiş 19.05.2021, 20:40
Şanlıurfa’da mutfak tüpü patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Güllüpaşa Sokaktaki bir evde mutfak tüpünden sıza gaz evdekilerin yemek yapmaya çalıştığı sırada patlamaya neden oldu. Patlamada ev savaş alanına dönerken içeride bulunan 6 kişi yaralandı. Patlama sesini duyup olay yerine giden vatandalar, evde yaşayan Mustafa A. (22), Fatma A. (16), Yüksel A. (9), Asaf A. (4), Esma A. (23) ve Yüksel A.’nın (57) yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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