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Şanlıurfa’da motosiklet üzerinde 14 bisikletle yolculuk kamerada
ŞANLIURFA'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE 14 BİSİKLETLE YOLCULUK KAMERADA
Asayiş 24.08.2020, 12:57
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Şanlıurfa’da motosiklet üzerinde 14 bisiklet ile yolculuk yapan sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi.
Eyyübiye ilçesinden şehir merkezine seyir halinde olan, plakası belirlenemeyen motosikletle 14 bisiklet taşındı. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücünün rahat yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Motosikletli sürücü, görüntülendiğini fark edince duruma tepki gösterdi. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı tehlikeli yolculuk kilometrelerce devam etti.
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