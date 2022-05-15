Şanlıurfa’da mide bulandıran olaya soruşturma

Şanlıurfa’da tezgahtan yere dökülen isotu toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası uygulandı, biber zabıta ekiplerince imha edildi.

Şanlıurfa’da bir işyerinde yere dökülen isotların esnaf tarafından toplanarak tezgaha konulup satışa sunulması zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Görüntülerden işyerini belirleyen ekipler, isota el koyup imha etti, esnafa ceza kesti. Konu ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Açıksu Caddesi’nde biber ve baharat satışı yapan iş yerine dün zabıta daire başkanlığımız, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinden idari yaptırım tutanağı düzenledi. İş yerinin kısa süreli faaliyetten men edilmesi için büyükşehir belediyesi encümeni tarafından karar çıkartılacak. Ayrıca dün zabıta daire başkanlığımıza bağlı ekipler ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki biberlere el koyarak imha etti. Zabıta Daire Başkanımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünü bilgilendirdi. Gıda kontrol şube müdürlüğü tarafından iş yeri hakkında yasal işlem başlatılacak” denildi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. İş yeri sahibine hijyen kurallarına uymadığı için 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı, ayrıca dükkandaki ürünlerden alınan numunelerin analiz sonucuna göre işlem bildirildi.