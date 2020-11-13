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Şanlıurfa’da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA’DA MERMER YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Asayiş 13.11.2020, 12:13
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Şanlıurfa’da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 4041 plakalı mermer yüklü tır, seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yola saçılan mermerlerin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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