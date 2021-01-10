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Şanlıurfa’da lojistik deposunda yangın
Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait lojistik deposunda yangın çıktı.
Asayiş 10.01.2021, 15:26
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Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait lojistik deposunda yangın çıktı.Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Büyük yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
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