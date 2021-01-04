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Şanlıurfa’da kurallara uymayanlara 1 milyon 521 bin lira ceza
Şanlıurfa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.
Asayiş 04.01.2021, 14:42
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Şanlıurfa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.Şanlıurfa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere 1 milyon 521 bin 850 lira para cezası kesildi. 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kent genelinde 4 bin 681 personelle denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralları, izolasyon tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 512 kişiye toplam 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi. Kısıtlama süresince 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, mobil sağlık hizmeti veren çağrı merkezi tarafından 2 bin 811 arama cevaplandırılarak, 408 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldığı bildirildi.
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