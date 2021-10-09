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Şanlıurfa’da kripto para operasyonunda 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 09.10.2021, 10:48
Şanlıurfa’da kripto para operasyonunda 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında ilçede bazı kişilerin yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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