Şanlıurfa’da kaza yapan araç takla attı

Şanlıurfa’da trafik kazası yapan sürücü, ters dönen aracından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaza, Şanlıurfa’nın Kuzeybatı Çevreyolu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 13.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Kuzeybatı Çevreyolu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, 63 K 2698 plakalı otomobil ile 34 FL 0534 plakalı Volkswagen markalı otomobil çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu 63 K 2698 plakalı araç, takla atarak durabildi. Takla atan araç sürücüsü bir süre araç içerisinde sıkıştı. Diğer araçta bulunan 2 kadın da kazayı hafif yaralarla atlattı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kadın yolcu ise şok yaşadı. Kazazedeler yakınları tarafından sakinleştirilirken belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.