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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 03.06.2021, 15:17
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti.Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.