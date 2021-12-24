Şanlıurfa’da kar yağışı kazalara neden oldu: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza yapanların yardımına koşan vatandaşa başka bir araba çarptı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 27’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde Metin Ç. idaresindeki 06 ZMF 24 plakalı otomobil ile aynı istikamette yol alan Faruk E. hakimiyetindeki 34 LG 4309 plakalı otomobil yoğun kar yağışı nedeniyle çarpışarak şarampole devrildi.

Kaza yapanların yardımına koştu, araba çarptı

Kaza esnasında yoldan geçen Serhat B. şarampole devrilen araçlardaki kişilere yardım ettiği sırada, kazayı gören ve panikleyen Zeliha B. idaresindeki 44 ACM 439 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kayarak kazazedelerin yardımına koşan Serhat B’ye çarparak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazalarda kazazedelerin yardımına koşan Serhat B ile birlikte 06 ZMF 24 plakalı otomobil sürücüsü Metin Ç ve araç içerisinde yolcu olan Rıdvan F. Gültaç F. Zara F ve Baran F. yaralandı.

Yaralılara olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.