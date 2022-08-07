Şanlıurfa’da kanala giren 2 genç akıntıya kapıldı

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren 2 genç akıntıya kapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karaali Mahallesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Halil Gültekin (20) ve İsa Tokdemir (20) akıntıya kapıldı. Gençlerin suda kaybolması üzerine ekiplere haber verildi. Bölgeye giden ekipler, kanal içerisinde ve çevresinde arama çalışması başlattı.