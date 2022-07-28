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Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Asayiş 28.07.2022, 22:36
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi.
A.Y. yönetimindeki 34 ZT 3571 plakalı kamyonet ile İ.A. kontrolündeki 31 U 6677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol ortasında devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(BB-