Şanlıurfa’da kaçak kazıya 4 gözaltı

Şanlıurfa´nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki atıl durumdaki bir evin bahçesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığını belirledi. Düzenlenen baskında 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu olduğu tespit edildi. Alan, jandarma tarafından koruma altına alındı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.