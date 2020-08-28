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Şanlıurfa’da kaçak içki operasyonu
CEYLANPINAR'DA 37 DAMACANA VE 115 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 28.08.2020, 11:46
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Şanlıurfa’da piyasaya sürmek için kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen her biri 5 kiloluk 37 damacana ile 115 şişe içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. İlçe merkezinde aracı durdurup arama yapan ekipler, 115 şişe ile her biri 5 kiloluk 37 damacana kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Alkolün Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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