Şanlıurfa’da izinsiz göstericilerle zabıta arasında gerginlik

Şanlıurfa’da Alparslan Kuytul destekçilerinin izinsiz açtıkları pankart nedeniyle gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa’nın birçok yerine konferansa davet pankartı asılınca zabıta ekipleri toplamak için harekete geçti. Asılan pankartları toplayan zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alanında yine pankart açılınca, duruma müdahale etti. Zabıta ekipleri ile pankart açmaya çalışan grup arasında gergin anlar yaşandı. Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.