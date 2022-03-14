Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.