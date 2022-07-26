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Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis aracının hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Asayiş 26.07.2022, 12:31
Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis aracının hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı işçi servisi ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Servis minibüsünün devrildiği kazada, aralarında işçilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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