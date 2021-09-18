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Şanlıurfa’da iki otomobil kundaklandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Asayiş 18.09.2021, 14:37
Şanlıurfa’da iki otomobil kundaklandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Fehmi C.’ye ait 63 ZK 98 plakalı otomobil ile İsmet A.’ya ait 63 VL 470 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı. Araçların yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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