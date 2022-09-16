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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Asayiş 16.09.2022, 00:57
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 21 AAG 527 plakalı otomobil ile 55 AGC 240 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Derya T., Muhammed P., Irmak P., Ravzanur Ç., Elifnur Ç., Damlanur Ç., Aynur Ç., Halil P. ve Tuba P. yaralandı. İbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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