Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Akabe TOKİ çevre yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 28 ABH 229 plakalı otomobil, H.B. yönetimindeki 63 FC 217 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü H.B. ile otomobildeki N.B, E.B., M.B. ve Y.B. ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.