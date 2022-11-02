Şanlıurfa’da iki kardeşi öldüren amca ve enişte tutuklandı

Şanlıurfa’da iki kardeşin enselerinden vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen amca ile enişte tutuklandı.

Şanlıurfa’da Mustafa Avcı ve kardeşi Cebrail Avcı’yı enselerinden vurarak öldüren şüpheliler akrabaları çıktı. Olay, geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. Avcı kardeşler yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen amca M.A. ile damatları M.D. tarafından tabancayla enselerinden vuruldu. 2 kardeş hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Şıh Maksut Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan damat M.D. amca M.A. ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen amca ve damat tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. serbest bırakıldı.