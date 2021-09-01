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Şanlıurfa’da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameralara yansıdı.

Asayiş 01.09.2021, 17:01
Şanlıurfa’da iki grubun tekme, tokat ve sopalı kavgası kamerada

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kavga, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan polislerin müdahalesiyle sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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