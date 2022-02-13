Şanlıurfa’da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı

Şanlıurfa’da tarihi Ulu Cami’ye dadanan hırsızlar, 50 bin TL değerindeki klima motorlarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Cam-i Kebir Mahallesi’nde bulunan tarihi Ulu Cami’de yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde camiye ait klimaların elektrik kablolarını çalan hırsızlar, ikinci gelişlerinde klimaların dış ünitelerini parçalayarak motor kısımlarını çaldı. Camide klima motorlarının çalındığını fark eden müezzin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye giden polis incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin cami avlusunda keşif yaptıkları görüldü. Şahısların kimliklerinin tespit edilerek bulunması için çalışma başlatıldı.

Ulu Cami görevlisi Ömer Faruk Tatlı, “Bir ay içerisinde camimizin 13 klimasının bakır borularını çaldılar. İstenmeyen olaylar oldu. Madde bağımlıları madde alabilmek için 100 bin liralık malı gelip çalarak, bin liraya satıyor. Yazıktır günahtır, hem onlara hem bizlere hem de cemaate günahtır. Yetkililerin bu sorunlara bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Mahmut Yaşar adlı vatandaş, “Bu cami Şanlıurfa’nın en kutsal, tarihi camisidir. Geçenlerde hırsızlar klimaların bakır kablolarını çaldılar. Hırsızın güvenlik kamerasında görüntüleri de var, bir türlü yakalanmadı. Yine gelerek bu kez klima motorlarını çalmışlar. Bu camiye gece bir güvenlik görevlisi lazım. Caminin kapıları kapatılmıyor kapı olmadığı için, o yüzden bu alana bir güvenlik görevlisinin tahsil edilmesini istiyoruz. Yoksa bu hırsızlığın önüne geçilemeyecek” şeklinde konuştu.

"En büyük rol ailelere düşüyor"

Hırsızlık olaylarının yaşanmaması için ailelere büyük iş düştüğünü aktaran Selahattin Aştak ise, “Burası bir vakıf kurumudur. Vakıf kurumuna hibe edilen paralarla alınan klimaların parçaları çalınmış. Yaz aylarında Şanlıurfa 52-53 derece sıcak oluyor. İnsanların Allah’a ibadet etmeleri için daha serin bir ortamda namaz kılmak için camimize klima takılmaktadır. Hırsızlar gelerek kul hakkına girip, vakıf malını çalıyorlar. Cemaatin daha serin bir alanda ibadet etmeleri gerekirken daha sıcak bir ortamda ibadet etmelerine sebep oluyorlar. Her şey ailede bitiyor. Özellikle anne bu rolde çok önemli. Çocuklara küçükken yanlış şeylerin hatalı olduğu bilinçli bir şekilde çocuğu kırmadan, incitmeden anlatılırsa bu tür vakaların tekrar edilmesi mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.