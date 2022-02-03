banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

Şanlıurfa’da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı: Uyurken bile sırayla nöbet tutuyorlar

Şanlıurfa’da gündüz gözüyle yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Her şeyi çalınan kadınlar, dertlerini gözyaşı dökerek anlattı.

Asayiş 03.02.2022, 14:30
Şanlıurfa’da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı: Uyurken bile sırayla nöbet tutuyorlar

Şanlıurfa’da gündüz gözüyle yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Her şeyi çalınan kadınlar, dertlerini gözyaşı dökerek anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesinde sık sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Vatandaşların görmesinden çekinmeyen hırsızlar, gündüz gözüyle bile hırsızlık yapmayı sürdürüyor. Güvenlik kameralarını dahi dikkate almayan hırsızlık şüphelileri, vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Hırsızlar tarafından evlerindeki su borularından elektrik kablolarına, devletin yardım kolilerinden yardım kömürlerine, isottan elektronik cihazlara kadar her şeyleri çalınan mağdurlar, dertlerini gözyaşları dökerek anlattı.

"Devlet bize yardım paketi veriyor o paketleri bile çalıyorlar"

Devletten aldığı yardım kolilerini hırsızlara kaptıran Zeliha Koparan, “Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar, devlet bize yardım paketi veriyor o paketleri bile çalıyorlar. Belediye bize kömür dağıttı onları da çaldılar. Biraz bana hayır yapılan isot vardı onu da çaldılar. Benim kocam sakat, ben de sakat oldum. Benim kocam 12 yıldır sakat, devletimiz artık yardım imkanlarını kullansın. Yeter artık. Ben başka bir yerden yardım da almıyorum. Benim bir evim var, benim mülküm. Onu da devlete verip gideceğim artık başka çarem kalmadı. Yoksa hırsızlar beni öldürsün mü, sık sık geliyorlar, her gün geliyorlar, çok korkuyoruz, yeter artık” şeklinde konuştu.

Hırsızlık olayına çözüm arayan Dede Osman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin, “Bu mahalledeki hırsızlık olayları çoğalmaya başladı, madde bağımlıları çoğalmaya başladı. Ben yetkililerle görüştüm nedense bizim mahallede hiçbir şey yapılmıyor. Bekçilerimiz vardı onları da aldılar. Mahallede olan hırsızlık şu anda hiçbir yerde yok. Burada elektrik kablolarına kadar çalıyorlar. Lütfen yetkililer buna bir çare bulsun. Projektör çalınıyor, telefon çalınıyor, televizyon çalınıyor. Buradaki genelde vatandaşalar mevsimlik işçileri işe gidiyor. Bunlar dışarı ile gittiği zaman hırsızlar da direk eve giriyorlar. Burası birinci derecede site alanı. Buranın sorununu çözerse Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Başkan çözer. Bu alanı site alanından çıkartıp yeşil alana çevirmesini rica ediyoruz. Ben kendi imkanlarımla everin kapıları çalınıyor, kapıların yerine duvar örüyorum. Direğe tırmanarak eve giriyorlardı. Tırmanmasınlar diye demir direklere kendi imkanlarımızla beton döktük” dedi.

Vatandaşlar, yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı evlerindeki eşyalarının çalınmaması için uyumadan sırayla nöbet tuttuklarını da belirtti.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11