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Şanlıurfa’da hemşirenin darp edilmesi olayında 2 tutuklama
Şanlıurfa’da hastanede hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Asayiş 28.03.2022, 12:24
Şanlıurfa’da hastanede hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y.’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.