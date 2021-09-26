Şanlıurfa’da Hazreti İsa’nın anlatıldığı tarihi kitap ile 8 bin adet sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’da bir eve düzenlenen operasyonda Hazreti İsa’nın anlatıldığı kitap ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 8 bin adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Haliliye ilçesi kırsalındaki bir eve düzenlenen operasyonda, Hazreti İsa’nın anlatıldığı dini kitap ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 8 bin adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y., İ.Y. ve D.B. isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.