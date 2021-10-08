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Şanlıurfa’da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.
Asayiş 08.10.2021, 21:15
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunun Esence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.