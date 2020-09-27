Şanlıurfa’da güvercin pazarında korona denetimi
ŞANLIURFA’DA ARALIKSIZ DEVAM EDEN KORONA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM EKİPLERİ SEMT PAZARINDA KURULAN GÜVERCİN PAZARINA MÜDAHALE ETTİ.
Şanlıurfa’da aralıksız devam eden korona tedbirleri kapsamında denetim ekipleri semt pazarında kurulan güvercin pazarına müdahale etti.
Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sayesinde korona virüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Şanlıurfa’da, virüs bulaşma riski yüksek olan kalabalık alanlara müdahale ediliyor. Çocuk ve gençlerin Pazar günleri büyük ilgi gösterdiği, kafes kuşları, güvercin, ördek, tavuk, tavşan gibi hayvanların alınıp satıldığı pazarda korona virüs tedbirleri kapsamında maske, fiziki mesafe ve temizlik denetimleri yapan ekipler, yapılan uyarılara rağmen yoğunluk devam edince zabıtadan yardım istedi. Kısa sürede pazar yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, araçlarla yaptıkları anonslarla pazar yerinin boşaltılmasını sağladı.
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