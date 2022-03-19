Şanlıurfa’da güneş enerjisini çalan hırsızlar tutuklandı

Şanlıurfa’da güneşe enerjisini çalarken suçüstü yakalanan iki hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesinde meydana geldi. Bir evin damında güneş enerjisi paneli ve çerçeve demirlerini çalan iki kağıt toplayıcısı, mahalle muhtarı ve çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden polis, iki hırsızı birbirine kelepçeleyerek gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan iki hırsız, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların tutuklanmasıyla ilgili konuşan mahalle sakini Ali Sakrak, “Binadan aşağıya indim baktım esnaf konuşuyor çocuklar çekçeklere paneli yüklemiş götürmüşler. Panelleri götüren çocukları esnaf yakalamış polise teslim etmiş. Yazık o çocuklara. Ben buradan ailelere sesleniyorum, ‘ lütfen ailelere çocuklarına sahip çıksınlar’. Onlar daha çocuklar, bu yaşta hırsızlığı öğrenirlerse kim bilir büyüdüklerinde daha neler olur” dedi.