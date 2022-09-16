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Şanlıurfa’da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
Şanlıurfa’da 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi.
Asayiş 16.09.2022, 13:40
Şanlıurfa’da 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve çay operasyonu düzenledi. Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, 3 şahıs hakkında işlem yaptı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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