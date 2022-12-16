Şanlıurfa’da göçmenleri taşıyan bir minibüs su kanalına düştü. Minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis, dalgıç, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.