Şanlıurfa’da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı

Şanlıurfa’da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 659 polisin katılımıyla 41 nokta ve 9 bölgede, iş yerleri, parklar ve caddelerde Göbeklitepe-1 uygulaması gerçekleştirildi. 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.