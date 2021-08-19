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Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü

Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Asayiş 19.08.2021, 10:00
Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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