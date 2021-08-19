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Türkmenistan'dan Afganistan açıklaması: "Afganistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz"
Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Asayiş 19.08.2021, 10:00
Şanlıurfa’da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.