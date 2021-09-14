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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 4 kamu çalışanının da bulunduğu 8 şahıs yakalandı.

Asayiş 14.09.2021, 13:44
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 4 kamu çalışanının da bulunduğu 8 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamı ile irtibatları bulunduğu tespit edilen ve aralarında 4 kamu çalışanı bulunan 8 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgüt elebaşının kaleme aldığı çok sayıda kitap ile dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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