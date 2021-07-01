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Şanlıurfa’da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü

Şanlıurfa’da 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Asayiş 01.07.2021, 18:53
Şanlıurfa’da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü

Şanlıurfa’da 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinde Emine Güner, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gaziantep’te yaşayan Güner’in kızı ve 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen, ölüm haberi üzerine Suruç’a geldi. Suruç Devlet Hastanesine giden aile, cenazeyi alarak defnetmek için cenaze aracını çağırdı. Hastaneye giden Vahit Y.’nin kullandığı araç, Güner’in cenazesini aldığı sırada 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen’i ezdi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuğa hastanede müdahale edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Güner’in cenazesi Suruç’ta, Şen’in cenazesi ise Gaziantep’te defnedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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