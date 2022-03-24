Şanlıurfa’da feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı çocuklar metreye öteye savruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 ve 5 yaşındaki kardeşlere otomobil çarptı. Kazada 2 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 7 yaşındaki H.K. ile 5 yaşındaki H.K. yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yerde metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, doktorların ilk müdahalesi sonrası, durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Okullar bölgesi olan ve sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yoldaki kazaya vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin bir an önce bu kazalara çözüm bulmalarını istedi.