Şanlıurfa’da faciadan dönüldü

Şanlıurfa’da park halindeki otomobilin üzerine, kamyonun çarptığı beton elektrik direği düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım aletleri tamiratı yapılan bir iş yerinin önünde geri geri gelen kamyon, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direği, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada iş yerinde çalışan işçiler, büyük korku yaşadı. Kaza sonrası bölgeye gelen elektrik şirketi çalışanları, enerjiyi keserek tadilat yaptı. Otomobilde maddi hasar oluştu.