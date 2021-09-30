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Şanlıurfa’da elektrik arızası gidermek isterken canından oldu

Şanlıurfa’da evindeki elektrik arızasını gidermek isteyen Ahmet Aktaş (35), akıma kapıldı.

Asayiş 30.09.2021, 11:53
Şanlıurfa’da elektrik arızası gidermek isterken canından oldu

Şanlıurfa’da evindeki elektrik arızasını gidermek isteyen Ahmet Aktaş (35), akıma kapıldı.

Olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan Ahmet Aktaş( 35) elektrik akımına kapıldı. Olayı gören aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Beş çocuk babası Aktaş’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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