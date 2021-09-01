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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 01.09.2021, 13:02
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik teline temas eden Ali Karayılan (61) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Karayılan’ın durumu çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karayılan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karayılan’ın cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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