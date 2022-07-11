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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 11.07.2022, 14:51
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçe kırsalındaki Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. İşçi Mustafa Şahin (47), mahallede bulunan elektrik direğine çıktı. Direkte bulunduğu esnada akıma kapılan Şahin, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Şahin’in cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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