banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 08.06.2022, 14:51
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta meydana geldi. İnşaata çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirdil’in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu