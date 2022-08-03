banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Şanlıurfa’da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Asayiş 03.08.2022, 18:19
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Şanlıurfa’da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Ağcıl Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Polat (45) iddiaya göre, tarlasını sularken elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu