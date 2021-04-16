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Şanlıurfa’da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Asayiş 16.04.2021, 20:25
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Şanlıurfa’da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 18 adet tabanca ile bu tabancalara ait 18 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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