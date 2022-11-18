Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa’da kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 8 kişiyi 1 milyon 275 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Eyyübiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 adet içerisinde dolandırıcılık olaylarında kullanılan adres sorgu programı bulunan laptop, farklı markalarda 9 cep telefonu, 8 adet sim kart, 2 av tüfeği, laptop ve telefonlara ait çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 8 kişiyi 1 milyon 275 bin TL para dolandırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.